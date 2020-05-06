"Коронавирус эволюционировал в природе": главный инфекционист Белого дома опроверг слова Трампа

Новости мира:Главный инфекционист Трампа опроверг его же заявления о происхождении COVID-19.

Директор Нацинститута США аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, выполняющий роль главного инфекциониста Белого дома опроверг заявления президента Трампа о якобы искусственном происхождении коронавируса и возможности его утечки из лаборатории Уханя.

Об этом ученый рассказал в интервью National Geographic.

"Если вы посмотрите на эволюцию вируса у летучих мышей, а также на то, что там происходит сейчас, то научные доказательства очень и очень сильно склоняют нас к тому, что с этим (коронавирусом новой формы - ред.) нельзя было что-то делать искусственно или умышленно... Все, что касается поэтапной эволюции во времени, надежно свидетельствует о том, что этот вирус эволюционировал в природе", - заявил Фаучи.

Опираясь на научные данные, он также не поддержал альтернативной теории о том, что кто-то якобы нашел коронавирус в дикой природе, доставил его в лабораторию, а затем произошла утечка.

Таким образом, главный инфекционист Белого дома, который неоднократно выступал рядом с президентом на брифингах, посвященных противостоянию коронавируса, опроверг теорию, которую распространяет Трамп. Так, по словам президента США, распространение коронавируса могло быть причиной утечки из китайской лаборатории.

Как сообщалось, с подобным заявлением выступил также госсекретарь США Майкл Помпео, который среди прочего подчеркнул, что имеет основания считать, что вирус был получен искусственно. Таким образом, администрация Трампа пытается усилить обвинения в адрес Китая после того, как Пекин развернул пропагандистскую кампанию против США с обвинениями в том, что SARS-Cov-2 имеет происхождение именно из Соединенных Штатов.

Между тем, американское разведывательное сообщество не поддержало заявлений Белого дома и Госдепартамента США, согласившись с широким научным консенсусом, что коронавирус нового типа не является искусственным или генетически модифицированным.