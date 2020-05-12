Новая напасть: почти 100 детей в Нью-Йорке заболели болезнью, вероятно, связанной с коронавирусом

Новости мира:В Нью-Йорке синдром, связанный с COVID-19, подозревают у почти 100 детей.

По меньшей мере трое детей умерли от осложнений болезни, которые, вероятно, вызывает коронавирус, еще два летальных случая с похожими симптомами расследуются. В целом же, признаки таких осложнений выявлены у более 90 детей.

Об этом заявил в понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо во время регулярного брифинга, посвященного борьбе с распространением коронавирус, сообщает NBC New York.

"В Нью-Йорке обнаружено не менее 93 случая заболевания у детей, которое вызывает новый педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, вероятно, связанный с COVID-19. По крайней мере, трое детей скончались, а еще два летальных случая расследуются",- приводит телеканал заявление губернатора штата.

Ранее сообщалось о смерти трех детей в возрасте семи и пяти лет, а также одного подростка.

Как сообщает телеканал, осложнения от коронавируса для детей, о которых даже не упоминалось еще неделю назад, наблюдаются по всему Штату Нью-Йорк и поражают детей от новорожденных до подростков.

Штат Нью-Йорк считается одним из наиболее пострадавших в США от коронавируса. В целом, по состоянию на понедельник, в Соединенных Штатах насчитывается более 1 379 508 больных COVID-19, 81 285 тысяч человек умерло, свыше 216 тысяч — полностью выздоровели.