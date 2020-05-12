Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Пристайко: страны ЕС нуждаются в десятках тысяч сезонных работников из Украины
Кризис в энергетике: Буславец рассказала о причинах
Кризис в энергетике: Буславец рассказала о причинах
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Усик: Моя страна – Украина, я здесь живу
Ушла из жизни американская певица Бетти Райт
Ушла из жизни американская певица Бетти Райт

Новая напасть: почти 100 детей в Нью-Йорке заболели болезнью, вероятно, связанной с коронавирусом

Новая напасть: почти 100 детей в Нью-Йорке заболели болезнью, вероятно, связанной с коронавирусом
00:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Нью-Йорке синдром, связанный с COVID-19, подозревают у почти 100 детей.

По меньшей мере трое детей умерли от осложнений болезни, которые, вероятно, вызывает коронавирус, еще два летальных случая с похожими симптомами расследуются. В целом же, признаки таких осложнений выявлены у более 90 детей.

Об этом заявил в понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо во время регулярного брифинга, посвященного борьбе с распространением коронавирус, сообщает NBC New York.

"В Нью-Йорке обнаружено не менее 93 случая заболевания у детей, которое вызывает новый педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, вероятно, связанный с COVID-19. По крайней мере, трое детей скончались, а еще два летальных случая расследуются",- приводит телеканал заявление губернатора штата.

Ранее сообщалось о смерти трех детей в возрасте семи и пяти лет, а также одного подростка.

Коронавирус: в итальянских реанимациях осталось меньше тысячи больных COVID-19

Как сообщает телеканал, осложнения от коронавируса для детей, о которых даже не упоминалось еще неделю назад, наблюдаются по всему Штату Нью-Йорк и поражают детей от новорожденных до подростков.

Штат Нью-Йорк считается одним из наиболее пострадавших в США от коронавируса. В целом, по состоянию на понедельник, в Соединенных Штатах насчитывается более 1 379 508 больных COVID-19, 81 285 тысяч человек умерло, свыше 216 тысяч — полностью выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нью-Йорк, Эндрю Куомо, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
02 Глобальное потепление: рост уровня Мирового океана неотвратим
03 На Ривненщине женщине перерезали горло в ее квартире
04 Кризис в энергетике: Буславец рассказала о причинах
05 Меркель: Германия вступает в "новую фазу пандемии" COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Эпидемия COVID-19: в Австрии - 1200 больных
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Точицкий: ЕС признает стратегическую важность &quot;Восточного партнерства&quot;
Точицкий: ЕС признает стратегическую важность "Восточного партнерства"
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Все на ладонях: пройдите этот тест и узнайте тайны своего характера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь