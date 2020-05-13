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Коронавирус у сотрудников Белого дома: Пенс решил "дистанцироваться" от Трампа

Коронавирус у сотрудников Белого дома: Пенс решил "дистанцироваться" от Трампа
03:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Из-за коронавируса в Белом доме, вице-президент Пенс "дистанцируется" от Трампа.

После обнаружения коронавируса у пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса на прошлой неделе, а также его решения отказаться от самоизоляции, сам Пенс будет "дистанцирован" от президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил во вторник CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя в администрации.

"Пенс в течение ближайшего времени будет находиться на расстоянии от президента Дональда Трампа после консультаций с медицинским отделением Белого дома", - отмечается в сообщении.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани заявила, что Пенс принял это решение самостоятельно.

"Вице-президент принял решение сохранять дистанцию в течение нескольких дней, и я просто подчеркну, что это его личное решение",- заявила представительница Белого дома.

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Пока непонятно, как конкретно Майкл Пенс будет изолироваться от главы Белого дома. Сам Дональд Трамп в понедельник заявил, что не видел Пенса и добавил, что может по телефону пообщаться с вице-президентом.

На прошлой неделе сообщалось по меньшей мере о двух случаях обнаружения COVID-19 среди персонала Белого дома.

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Дональд Трамп, Коронавирус, Майк Пенс, Covid-19.
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