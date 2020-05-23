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Суббота, 23.05.2020
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Лекарства от COVID-19: Трамп пожертвует квартальную зарплату на разработку

Лекарства от COVID-19: Трамп пожертвует квартальную зарплату на разработку
11:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:Дональд Трамп перечислит свою заработную плату за I квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб.

Президент США Дональд Трамп перечислит свою заработную плату за I квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб. Средства в размере 100 тысяч долларов пойдут на разработку лекарств против коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом информирует Fox News.

"Президент Дональд Трамп передаст часть своей заработной платы министерству здравоохранения и социальных служб, чтобы помочь стране бороться с коронавирусом", - говорится в сообщении.

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Об этом решении президента на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинени. По ее словам, зарплата Трампа будет использована для разработки новых методов лечения и профилактики COVID-19. Таким образом Дональд Трамп хочет почтить память людей, погибших от COVID-19.

Отмечается, что в начале марта президент США пожертвовал министерству здравоохранения свою зарплату за IV квартал 2019 года на борьбу с пандемией коронавируса.

По состоянию на субботу, 23 мая, количество летальных случаев, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19 составляет 340 072. В мире подтверждены 5306928 случаев заболевания. США продолжают лидировать по количеству больных коронавирусной болезнью (1645353 человека).

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США, Америка, Коронавирус.
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