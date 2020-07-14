Трамп: Если бы другие страны тестировали на COVID-19 так же, как и мы, то они бы получили удивительные данные

Президент США Дональд Трамп считает, что если бы крупные страны вроде России, Китая и Индии тестировали людей на COVID-19 с такой же интенсивностью, как это делают США, то картина распространения инфекции была бы совершенно другой и гораздо менее оптимистичной.

"Если бы, скажем в Китае, России, Индии, других больших странах, тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные", - сказал он в ходе "круглого стола" в Белом доме.

Трамп при этом отметил, что Штаты имеют "лучшую и самую интенсивную систему тестирования" на COVID-19. Президент США убежден, что именно из-за этого в его стране ежедневно фиксируется столь высокое число инфицированных.

Трамп также отметил, что сейчас в США смертность от инфекции одна из самых низких в мире. В добавку он напомнил об успешной работе над вакциной от коронавируса и эффективной терапией заболевания.

В США по состоянию на понедельник выявлено уже почти 3,5 млн случаев заражения, около 138 тыс. пациентов скончались. Штаты держат первое место в рейтинге среди стран мира по обоим показателям.