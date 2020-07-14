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Коронавирус: Мелания Трамп напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности

Коронавирус: Мелания Трамп напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности
Обновлено 23:41 Вт, 14 Июль 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп напомнила американцам о необходимости вне зависимости от погоды носить маски в общественных местах. Также Мелания Трамп призывает сограждан соблюдать социальную дистанцию.

"Даже в летние месяцы, пожалуйста, не забывайте надевать маски на лицо и соблюдать социальную изоляцию. Чем больше мер предосторожности мы сейчас предпринимаем, тем более здоровой и безопасной страна будет осенью", - написала она на своей официальной странице в соцсети Твиттер.

Ранее она уже публиковала фотографии в соцсетях, где позировала в масках.

Мелания Трамп

Также она посещает официальные мероприятия в Белом доме в маске, в отличие от своего супруга президента США Дональда Трампа. Представитель Трампа Кейли Макэнани также проводит брифинги для журналистов в Белом доме без маски, причем практически все журналисты в зале - находятся в масках.

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Трамп лишь однажды появился в маске на публике. Он объясняет, что его, равно как многих сотрудников Белого дома, настолько часто тестируют на коронавирус, что необходимости в масках практически нет.

В Соединенных Штатах с начала пандемии выявили более 3,3 млн случаев заражения коронавируса, и пока ситуация остается напряженной. Скончались за это время 133 тыс. человека. В последние дни в нескольких штатах, в основном на юге страны, растет число заражений.

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Коронавирус, Мелания Трамп, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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