Коронавирус: в США снова рекордный рост числа инфицированных

Отмечается, что этот показатель стремительно растет. За минувшие сутки выявили еще более 66 тысяч случаев заболевания.
Об этом свидетельствуют данные карты портала coronavirus.jhu.edu.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 3 553 317 человек, 137 420 больных скончались, побороли болезнь более одного миллиона.
Официальная статистика свидетельствует о значительном приросте больных в последние дни. Так, в пятницу за сутки заболело 67,4 тысяч человек.
Соединенные Штаты продолжают занимать первое место в мире по количеству больных COVID-19.
В первую пятерку по этой статистике заболевания входят также Бразилия (1,966 млн), Индия (968,8 тысяч), Россия (751,6 тыс.), Перу (337,7 тыс. человек).
Украина на 35 месте по заболеваемости, между Кувейтом и ОАЭ. За минувшие сутки в Украине выявили 848 новых случая коронавируса, всего с начала пандемии подтвердили 56 455 случая.