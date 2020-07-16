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Коронавирус: в США снова рекордный рост числа инфицированных

Коронавирус: в США снова рекордный рост числа инфицированных
Обновлено 22:18 Сегодня Телеграф
В США по состоянию на 16 июля количество диагностированных случаев коронавирусной болезни превысило 3,5 миллионов человек.

Отмечается, что этот показатель стремительно растет. За минувшие сутки выявили еще более 66 тысяч случаев заболевания. 

Об этом свидетельствуют данные карты портала coronavirus.jhu.edu.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 3 553 317 человек, 137 420  больных скончались, побороли болезнь более одного миллиона. 

Официальная статистика свидетельствует о значительном приросте больных в последние дни. Так, в пятницу за сутки заболело 67,4 тысяч человек.

Соединенные Штаты продолжают занимать первое место в мире по количеству больных COVID-19.

В первую пятерку по этой статистике заболевания входят также Бразилия (1,966 млн), Индия (968,8 тысяч), Россия (751,6 тыс.), Перу (337,7 тыс. человек).

Украина на 35 месте по заболеваемости, между Кувейтом и ОАЭ. За минувшие сутки в Украине выявили 848 новых случая коронавируса, всего с начала пандемии подтвердили 56 455 случая.

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США, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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