США "контролирует" 90% мировых запасов лекарства от COVID-19

Глава Белого дома рассказал, что США скупили 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который лечит коронавирус.

Власти США скупили 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир2, который используется для лечения COVID-19.

Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед подписанием указа, который позволяет снизить цены на лекарства в стране/

"Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который имеет прекрасный эффект", — сказал Трамп и похвастался успехами в области здравоохранения США.

Ранее о том, что власти США скупили практически весь запас "Ремдесивира" на три месяца вперед, сообщала газета The Guardian. Как отмечало издание, это означает, что в ближайшее время ни одна страна не сможет приобрести препарат, разработанный американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, в значительных объемах. По данным издания, американская администрация приобрела более 500 тыс. доз, что соответствует 90% объема препарата, который будет произведен в июле, августе и сентябре. В статье говорилось, в частности, об обеспокоенности общественных организаций в связи с односторонними действиями США.

По данным Gilead Sciences, применение "Ремдесивира" позволяет сократить период выздоровления среди пациентов, заразившихся коронавирусом, до четырех дней. В среднем одному человеку нужен пятидневный курс лечения с применением шести ампул лекарств. С учетом того, что для развитых стран компания установила единую цену на препарат в размере 390 долларов за ампулу, полный курс обойдется в 2340 долларов США.

Ранее власти ряда стран, включая США, Японии, Республики Корея, Индии, Израиля, Великобритании, одобрили использование "Ремдесивира" для лечения пациентов с коронавирусом. В частности, препарат был одобрен Европейской комиссией для применения на территории стран ЕС.

Препарат был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и заболевание, вызываемого респираторно-синцитиальным вирусом. Он также проходил испытания для лечения заболевания, вызываемого вирусом Эбола, однако не был признан эффективным средством.