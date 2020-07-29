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Среда, 29.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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СМИ: вакцина от коронавируса обойдется американцам в $50

СМИ: вакцина от коронавируса обойдется американцам в $50
Обновлено 06:03 Сегодня Телеграф УНН
Американская компания Moderna, занимающаяся разработкой вакцины от COVID-19, установила цену за курс лечения на уровне 50-60 долларов США. Об этом сообщает Financial Times ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, эта цена будет установлена для США и стран "высоким уровнем дохода". 

Тем не менее, FT отмечает, что цена, скорее всего, будет пересмотрена, так как конкуренты из Pfizer и BioNTech намерены продать свои вакцины по значительно меньшим ценам. 

Обе эти компании на прошлой неделе заключили сделку с властями Штатов о поставке 600 миллионов доз вакцины от коронавируса по стоимости в $19,5 за одну дозу. 

Как сообщалось ранее, Moderna накануне приступила к третьему этапу испытаний вакцины от COVID-19. Её разработки поддерживает правительство США, оно же выделило почти полмиллиарда долларов на проект и определило продукт компании в качестве одного из первых для широкомасштабных испытаний на людях. 

Коронавирус: когда в Украине появится вакцина

По данным университета Джона Хопкинса, ведущего статистику заболеваемости, в мире по состоянию на утро 29 июля зафиксировано 16 667 130 случаев COVID-19. В США выявлено 4 349 313 случаев заболевания.

 
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Все по теме:

Вакцина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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