Трамп рассказал, когда появится вакцина от COVID-19

Глава Белого дома США заявил, что вакцина от коронавируса может появиться до выборов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, страна получит коронавирусную вакцину до президентских выборов 3 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Раньше конца года может быть гораздо быстрее", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, когда может появиться вакцина.

На уточняющий вопрос, может ли это произойти до 3 ноября президент отметил: "Я думаю, что в некоторых случаях это возможно раньше этой даты, но речь идет о сроках вокруг нее".

Американские чиновники в сфере здравоохранения ранее заявили, что не будут гнаться за первенство в гонке по нахождению вакцины против вируса.

Трамп считает, что экономическое восстановление США начнется после нахождения вакцины. "Мы очень скоро будем делать вакцины, скоро у нас будет терапия", - сказал он.