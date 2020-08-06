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Трамп рассказал, когда появится вакцина от COVID-19

Трамп рассказал, когда появится вакцина от COVID-19
21:30 Сегодня Телеграф Украинская правда
Глава Белого дома США заявил, что вакцина от коронавируса может появиться до выборов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, страна получит коронавирусную вакцину до президентских выборов 3 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Раньше конца года может быть гораздо быстрее", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, когда может появиться вакцина.

На уточняющий вопрос, может ли это произойти до 3 ноября президент отметил: "Я думаю, что в некоторых случаях это возможно раньше этой даты, но речь идет о сроках вокруг нее".

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Американские чиновники в сфере здравоохранения ранее заявили, что не будут гнаться за первенство в гонке по нахождению вакцины против вируса.

Трамп считает, что экономическое восстановление США начнется после нахождения вакцины. "Мы очень скоро будем делать вакцины, скоро у нас будет терапия", - сказал он.

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США, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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