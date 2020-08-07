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В США за сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19

В США за сутки умерло рекордное количество пациентов с COVID-19
Обновлено 12:00 Сегодня Телеграф
В США зафиксировали крупнейшее за три месяца количество смертей от коронавирусной болезни COVID-19 - две тысячи.

За сутки в Штатах выявили более 58 тысяч новых случаев болезни. 

Об этом сообщает издание Радио Свобода.

По данным медицинских экспертов Университета Вашингтона, до 1 декабря от COVID-19 в США могут умереть около 300 тысяч американцев. При этом они отмечают, что 70 тысяч жизней можно спасти, если люди будут придерживаться масочного режима.

По данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, на сегодняшний день в США зарегистрировано более 5 миллионов больных. От коронавируса скончались более 160 тысяч американцев. 

В мире количество погибших от нового вируса достигло 718 тысяч. Число зараженных приближается к 20 миллионам. В тоже время выздоровело уже более 12 миллионов. 

В Украине на сегодняшний день выявили более 78 тысяч случаев болезни. За минувшие сутки заболели 1453 человека - это очередной антирекорд по заболеваемости.  

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Все по теме:

США, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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