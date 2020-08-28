Пандемия COVID-19: В США обнаружили первый случай повторного заражения

В штате Невада пациент с коронавирусом стал первым гражданином США, который заразился во второй раз. Имя 25-летнего мужчины из города Рено не разглашается. Однако, известно, что впервые у него обнаружили заболевание 18 апреля. Об этом сообщили в Newsweek.

В издании рассказали, тогда он жаловался на боле в горле, головную боль, насморк и диарею. Его история болезни описана в исследовании, которое сейчас проходит профессиональную проверку. До 27 апреля симптомы исчезли. А 9 мая два теста на коронавирус показали отрицательный результат.

31 мая мужчина снова пожаловался на высокую температуру, головную боль, дезориентацию, кашель, насморк и диарею. Через пять дней после этого его госпитализировали, поскольку состояние пациента ухудшалось. Тест коронавируса был снова положительным. Анализ взятых у него образцов также показал наличие антител против коронавируса.

У мужчины не было никаких проблем с иммунитетом, которые бы могли объяснить повторное заражение. Он также не принимал лекарства, которые подавляли бы иммунную реакцию. Авторы исследования считают, что данные подтверждают, что случай пациента из Невады - это точно повторное заражение SARS-CoV-2. Однако, они допускают, что это может быть "редкий случай".

Ученые также проанализировали генетическую структуру коронавируса, найденного в образцах американца. Они обнаружили, что во время первого и второго заражения вирусы были довольно разными. Сейчас исследование случая в Неваде продолжается. Что известно о повторных заражениях коронавирусом?

Напомним, в мире уже более 24 миллионов людей заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Больше всего больных в США, Индии и странах Южной Америки.

Также сообщалось, что нельзя позволять COVID-19 просто распространяться ради того, чтобы у людей без помощи вакцины появился иммунитет к нему. Потому что, как предостерегли в ВОЗ, это "очень опасный" сценарий.