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Четверг, 10.09.2020
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"Не хотел вызывать панику": Трамп признался, что преуменьшал проблему COVID-19

"Не хотел вызывать панику": Трамп признался, что преуменьшал проблему COVID-19
Обновлено 01:10 Сегодня Телеграф Европейская правда
Президент США Дональд Трамп рассказал журналисту Бобу Вудворду, что в начале этого года намерено преуменьшал значение COVID-19, несмотря на то, что знал об опасности нового вируса.

Об этом говорится в новой книге журналиста "Ярость", копии экземпляров которой получили Washington Post и CNN. СМИ также опубликовали аудио отрывки интервью с президентом США, подтверждающие сказанное Трампом.

"Вы просто дышите воздухом, вот как это происходит... Это очень деликатный вопрос. Кроме того, он более смертелен, чем даже ваш тяжелый грипп", - сказал Трамп в интервью Вудворду 7 февраля.

В то время Трамп говорил американцам, что вирус не хуже сезонного гриппа, предсказывая, что он скоро исчезнет, и настаивал на том, что правительство США полностью контролирует заболевание, напоминает WP.

Лишь через несколько недель Трамп публично признал, что вирус не является обычным гриппом, и что он может передаваться через воздух.

В интервью Вудворду 19 марта Трамп признал, что сознательно преуменьшал угрозу коронавируса.

"Я хотел всегда преуменьшать его... Мне все еще нравится преуменьшать, потому что я не хочу вызвать панику", - признался президент США всего через несколько дней после того, как объявил в стране чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

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В феврале Трамп публично говорил, что к апрелю, "когда станет немного теплее, коронавирус удивительным образом исчезнет".

Кроме исследования того, как Трамп справился с пандемией, новая книга Вудворда охватывает расовые отношения, дипломатию с Северной Кореей и ряд других вопросов, которые были на повестке дня президента США в течение последних двух лет.

Книга частично основывается на 18 интервью, которые Вудворд провел с президентом в период с декабря по июль. Часть цитат в книге были получены в результате "глубоких" бесед с источниками, рассказал журналист.

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Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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