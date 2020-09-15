Трамп не исключает одобрения вакцины от COVID-19 в США

Дональд Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 будет одобрена в течение нескольких ближайших недель. "У нас будет вакцина в течение нескольких недель. Это может случиться через четыре недели, может быть, через восемь", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Он отметил, что в США над разработкой вакцины работают "великолепные компании".

"Если бы не я, то у нас бы не было вакцины в течение нескольких лет... Это я ускорил процесс (разработки вакцины - ред.) с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов", - добавил американский лидер.

Ранее президент США заявил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, намеченным на 3 ноября.

Однако ранее в сентябре компания AstraZeneca сообщила, что приостановила клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".

AstraZeneca - одна из трех компаний, которые проводят испытания третьей фазы коронавирусной вакцины в США. Сейчас в стране проводятся еще два испытания потенциальных вакцин от компаний Pfizer и Moderna.

Ранее сообщалось, что после пожара в лагере Мория в Греции, мигранты требуют выпустить их с острова Лесбос, а местные жители и власти не желают их видеть.