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Трамп пообещал американцам вакцину от коронавируса уже в октябре

Трамп пообещал американцам вакцину от коронавируса уже в октябре
Обновлено 03:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Президент Дональд Трамп пообещал, что США начнут распределять вакцину от коронавируса в октябре 2020. Также, по его словам, 100 миллионов доз лекарства будет готово к концу года.

"Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, уточнив, что это произойдёт "в середине октября, может, немного позднее".

Позже на пресс-конференции президент добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в США придётся подождать чуть дольше - "в ноябре или в крайнем случае - в декабре".

Он добавил, что как только вакцина будет одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), США начнут производить миллионы доз вакцины.

"Мы сможем передать как минимум 100 млн доз вакцины к концу 2020 года", - подчеркнул американский президент.

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Трамп также напомнил, что администрация США подготовила план, который позволит начать поставки вакцины в разные города страны "в тот же день, когда вакцина будет одобрена, ну или на следующий день".

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Все по теме:

Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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