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Трамп готов первым в стране опробовать вакцину от коронавируса

Трамп готов первым в стране опробовать вакцину от коронавируса
Обновлено 02:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Американский президент Дональд Трамп готов стать первым человеком в стране, кто испытает на себе вакцину от COVID-19, когда она будет готова.

"Президент уже заявлял, что будет рад быть первым человеком в стране, кто опробует новую вакцину, и последним, в зависимости от того, как лучше для американского народа. Он убежден, что вакцина будет безопасной и эффективной. Он без колебаний готов ее получить", - рассказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, выступая перед журналистами.

Она также добавила, что Трамп "снимет шляпу", если эффективное лекарство создаст КНР, Россия или любая другая страна.  

Тем не менее, она добавила, что третью стадию клинических испытаний не прошла ни одна вакцина, кроме создаваемой оксфордскими учеными (Великобритания). 

"Уже есть шесть американских вакцин, две из них проходят третью стадию клинических испытаний. Мы создали их менее чем за год", - подчеркнула Макэнани.

ВОЗ озвучила неутешительные данные о ходе пандемии COVID-19

 В США зафиксировано более 6,9 миллионов случаев COVID-19, из них более 3,7 миллионов выздоровело и более 200 тысяч скончались. Штаты занимают первую строку в списке стран мира, как по числу обнаруженных случаев коронавируса, так и по числу летальных исходов. 

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Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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