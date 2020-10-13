Трамп полностью излечился от COVID-19

Такие данные обнародовал врач Трампа Шон Конли, доклад которого обнародовал сайт Белого дома.
"В ответ на запрос о результатах последних тестов президента США на COVID-19 могу сообщить, что у него отрицательный результат тестирования в течение нескольких дней подряд", - отмечается в документе.
Помимо ПЦР-тестирования, Трамп сдал и другие тесты, в том числе на наличие РНК-генома коронавируса в крови.
Результаты показали "отсутствие имеющейся репликации вируса", указал врач Белого дома.
Как подчеркивается в отчете, "президент не является источником инфекции для других".
Трамп заявил о получении положительного теста на коронавирус 2 октября.
Спустя три дня лечения в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида он вернулся в Белый дом, а в субботу провел первый избирательный митинг.