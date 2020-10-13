Трамп полностью излечился от COVID-19

Президент США полностью излечился от COVID-19 и более не является заразным.

Такие данные обнародовал врач Трампа Шон Конли, доклад которого обнародовал сайт Белого дома.

"В ответ на запрос о результатах последних тестов президента США на COVID-19 могу сообщить, что у него отрицательный результат тестирования в течение нескольких дней подряд", - отмечается в документе.

Помимо ПЦР-тестирования, Трамп сдал и другие тесты, в том числе на наличие РНК-генома коронавируса в крови.

Результаты показали "отсутствие имеющейся репликации вируса", указал врач Белого дома.

Как подчеркивается в отчете, "президент не является источником инфекции для других".

Трамп заявил о получении положительного теста на коронавирус 2 октября.

Спустя три дня лечения в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида он вернулся в Белый дом, а в субботу провел первый избирательный митинг.