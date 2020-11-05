Избранная в Конгресс Виктория Спартц родилась в Украине и "не понаслышке ощутила темную сторону социализма", говорится на сайте политика

Уроженка Украины Виктория Спартц избрана в Палату представителей Конгресса США от Республиканской партии, от этой же политсилы избирается на новый срок действующий президент США Дональд Трамп. О победе Спартц сообщается в результатах подсчета от Assotiated Press и на сайте политика.

Спартц победила на 5-м округе в Ноблсвилле, Индиана. Она набрала 50,1 %, в то время как ее оппонентка от демократов Кристина Хэйл – 45,8%.

Новоизбранная конгрессвумен поблагодарила избирателей за доверие, отметила, что кампания была трудной и долгой, и с нетерпением ждет возможности приступить к работе.

О Спартц известно, что она родилась в Носовке Черниговской области в 1978 году. На сайте политика называют Украину того времени "оккупированной Советским Союзом".

"Виктория выросла в стране управляемой социалистами и не понаслышке ощутила темную сторону этой идеологии", – говорится в разделе с биографией на сайте политика.

Она получила степень бакалавра международной экономики и MBA в Национальном экономическом университете Украины, а также – степень магистра в бухгалтерии Университета Индианы. В 2000 году иммигрировала в США, в 2006-м – получила гражданство.

В 2017-м она была избрана в Сенат штата Индиана от республиканцев.