Выборы в США: главный юрист Трампа по судебным делам заразился коронавирусом

Главный юрист Дональда Трампа Дэвид Босси, которого избрали для наблюдения за юридическим оспариванием результатов голосования, получил положительный тест на COVID-19.
Об этом сообщает BBC.
Босси возглавляет консервативную группу Citizens United, к участию в судебных процессах его привлекли в пятницу, 6 ноября.
Он также был заместителем руководителя избирательной кампании Трампа в 2016 году.
Издание отмечает, что 9 ноября о болезни сообщил министр жилищного строительства Бен Карсон. А на прошлых выходных положительный результат получил началльник избирательного штаба Марк Медоуз.
И Карсон и Медоуз присутствовали с Трампом на нескольких ключевых мероприятиях президентской кампании.
Как известно, 2 октября сам Дональд Трамп сообщил, что заболел коронавирусом.
Однако уже 6 октября он заявил, что "чувствует себя хорошо" и покинул самоизоляцию.