Выборы в США: главный юрист Трампа по судебным делам заразился коронавирусом

Главный юрист Дональда Трампа Дэвид Босси, которого избрали для наблюдения за юридическим оспариванием результатов голосования, получил положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

Босси возглавляет консервативную группу Citizens United, к участию в судебных процессах его привлекли в пятницу, 6 ноября.

Он также был заместителем руководителя избирательной кампании Трампа в 2016 году.

Издание отмечает, что 9 ноября о болезни сообщил министр жилищного строительства Бен Карсон. А на прошлых выходных положительный результат получил началльник избирательного штаба Марк Медоуз.

И Карсон и Медоуз присутствовали с Трампом на нескольких ключевых мероприятиях президентской кампании.

Как известно, 2 октября сам Дональд Трамп сообщил, что заболел коронавирусом.

Однако уже 6 октября он заявил, что "чувствует себя хорошо" и покинул самоизоляцию.