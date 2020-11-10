ПЦР-тест можно сделать дома бесплатно: как проверяют на коронавирус в США

В США каждый житель может пройти тест на COVID-19 бесплатно.

Об этом у себя на странице в социальной сети сообщает главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

"Любой человек может заказать тест ( ПЦР) на дом, по инструкции собрать материал и отправить его по почте в лабораторию. На следующий день результат теста найти по номеру на специальном портале", - пишет Севгиль Мусаева.

Тест можно сдать и в лаборатории, но там присутствует очередь.

Вот так выглядит набор для тестирование на коронавирус в США в домашних условиях:

Напомним, в Украине 10 ноября зафиксировано 10 179 новых случаев коронавирусной инфекции.