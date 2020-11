COVID - жестокая болезнь, ее врагу не пожелаешь: рассказ американской медсестры покорил сеть

Медсестра из США, помогающая больным с COVID-19, показала перемены, которые случаются с человеком, находящимся на передовой борьбы с инфекцией.

Фотографиями поделилась пользователь Твиттер под псевдонимом Kathedrals

"Мне нравится быть медсестрой. Точно не ожидала, что стану новой медсестрой в разгаре политизированной пандемии, но жизнь настигает тебя быстро, и даже во время пандемии я бы не хотела заниматься чем-либо другим. Забота о самых больных из них - большая честь, и я очень дорожу своими пациентами", - написала она, поделившись фотографиями в стиле "до" и "после".

