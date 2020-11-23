COVID - жестокая болезнь, ее врагу не пожелаешь: рассказ американской медсестры покорил сеть

Медсестра из США, помогающая больным с COVID-19, показала перемены, которые случаются с человеком, находящимся на передовой борьбы с инфекцией.

Фотографиями поделилась пользователь Твиттер под псевдонимом Kathedrals

"Мне нравится быть медсестрой. Точно не ожидала, что стану новой медсестрой в разгаре политизированной пандемии, но жизнь настигает тебя быстро, и даже во время пандемии я бы не хотела заниматься чем-либо другим. Забота о самых больных из них - большая честь, и я очень дорожу своими пациентами", - написала она, поделившись фотографиями в стиле "до" и "после".

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals (@kathryniveyy) November 22, 2020

Она также отметила, что сложно наблюдать за тем, как люди умирают, однако видеть как они умирают один за другим еще сложнее.

"Ковид - жестокая болезнь, и я бы не пожелала худшей его формы даже своему злейшему врагу", - написала она.

В США по состоянию на 23 ноября насчитывалось 12,4 миллиона больных COVID-19, от болезни в стране скончались более 257 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, в Украине на утро 23 ноября зафиксировано более 635 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.