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COVID - жестокая болезнь, ее врагу не пожелаешь: рассказ американской медсестры покорил сеть

COVID - жестокая болезнь, ее врагу не пожелаешь: рассказ американской медсестры покорил сеть
Обновлено 22:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Медсестра из США, помогающая больным с COVID-19, показала перемены, которые случаются с человеком, находящимся на передовой борьбы с инфекцией. 

Фотографиями поделилась пользователь Твиттер под псевдонимом Kathedrals 

"Мне нравится быть медсестрой. Точно не ожидала, что стану новой медсестрой в разгаре политизированной пандемии, но жизнь настигает тебя быстро, и даже во время пандемии я бы не хотела заниматься чем-либо другим. Забота о самых больных из них - большая честь, и я очень дорожу своими пациентами", - написала она, поделившись фотографиями в стиле "до" и "после". 

Она также отметила, что сложно наблюдать за тем, как люди умирают, однако видеть как они умирают один за другим еще сложнее. 

"Ковид - жестокая болезнь, и я бы не пожелала худшей его формы даже своему злейшему врагу", - написала она. 

В США по состоянию на 23 ноября насчитывалось 12,4 миллиона больных COVID-19, от болезни в стране скончались более 257 тысяч человек. 

Как сообщалось ранее, в Украине на утро 23 ноября зафиксировано более 635 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. 

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Все по теме:

США, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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