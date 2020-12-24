Больной коронавирусом мужчина забил до смерти баллоном с кислородом соседа по палате

В Калифорнии, что в США один из пациентов с Covid-19 убил своего пожилого соседа по палате из-за молитв.

Об этом сообщили в местонй полиции.

По информации правоохранителей, 37-летний Джесси Мартинес разозлился, когда его 82-летний сосед, который лежал на кровати рядом, начал молиться.

Мартинес якобы схватил кислородный баллон и ударил пожилого пациента. Тот умер на следующий день.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве и преступлении на почве ненависти.

Со слов полицейских до госпитализации мужчины не были знакомы, они лечились от коронавируса в двухместной палате в больнице Antelope Valley Hospital в Ланкастере на юге Калифорнии.

Стоит отметить, что с начала пандемии в Калифорнии число случаев заражения коронавирусом превысила 2 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Напомним, что 26 ноября в Украине больной коронавирусом волонтер умер прямо у дверей больницы.