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Госдеп обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе

Госдеп обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе
Обновлено 10:36 Сегодня Телеграф

В перманентном противостоянии с Китайской Народной Республикой, Штаты решили разыграть карту "Covid-19". Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил власти Китая в сокрытии информации по вирусу.

Об этом политик заявил в интервью телеканалу NBC, сообщает New York Post.

"Нет сомнений в том, где именно COVID-19 впервые нанес удар, но и сегодня Китай не отвечает стандарту", - сообщил Блинкен, подразумевая под "стандартом" вопрос раскрытия информации по вирусу.

По мнению представителя Госдепа закрытость китайских властей является "существенной проблемой", которой  необходимо заняться. И сейчас необходимо "получить полное понимание и подотчетность относительно произошедшего".

Кроме того, Штаты усилят свои позиции в конфликте с КНР за счет усиления вовлеченности США в глобальную политику и сотрудничество с международными организациями.

Напомним, ранее Китай уличили в сокрытии ключевых данных о коронавирусе. Группа исследователей летучих мышей, посетившая район обитания самых первых разносчиков "Covid-19", смогла взять образцы, но их конфисковали и приказали не разговаривать с прессой.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Китай, США, Коронавирус, Энтони Блинкен, Covid-19.
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