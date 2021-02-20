Хитрость не удалась: женщинам в США грозит арест за махинации с вакцинами против COVID-19 (видео)

В городе Орландо (штат Флорида) две женщины решили пойти на хитрость для того, чтобы получить вакцину от коронавируса.

Как пишет AP, женщины 34 и 44 лет надели очки и шляпы, чтобы быть похожими на пожилых особ и таким образом получить заветную прививку.

Однако их план не удался.

Государственная система США при распределении вакцин отдает предпочтение людям старше 65 лет, а потому авантюристки решили прибегнуть к хитрости. При этом, отмечается, что женщины приехали уже за второй дозой, однако у шерифа округа не знают где именно была сделана первая прививка.

В связи с этим женщинам было сделано предупреждение. Это подразумевает, что если они вернутся в городской конференц-центр, где проводится вакцинация, то их арестуют.

В Департаменте здравоохранения после этого случая намерены провести расследование, чтобы установить, где женщины получили первую дозу вакцин, чтобы исключить аналогичные случаи в будущем.

Как сообщалось ранее, в Украине от коронавируса умерло уже более 25 тысяч человек.