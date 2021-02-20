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Суббота, 20.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Хитрость не удалась: женщинам в США грозит арест за махинации с вакцинами против COVID-19 (видео)

Хитрость не удалась: женщинам в США грозит арест за махинации с вакцинами против COVID-19 (видео)
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В городе Орландо (штат Флорида) две женщины решили пойти на хитрость для того, чтобы получить вакцину от коронавируса. 

Как пишет AP, женщины 34 и 44 лет надели очки и шляпы, чтобы быть похожими на пожилых особ и таким образом получить заветную прививку. 

Однако их план не удался.

Государственная система США при распределении вакцин отдает предпочтение людям старше 65 лет, а потому авантюристки решили прибегнуть к хитрости. При этом, отмечается, что женщины приехали уже за второй дозой, однако у шерифа округа не знают где именно была сделана первая прививка.

В связи с этим женщинам было сделано предупреждение. Это подразумевает, что если они вернутся в городской конференц-центр, где проводится вакцинация, то их арестуют. 

В Департаменте здравоохранения после этого случая намерены провести расследование, чтобы установить, где женщины получили первую дозу вакцин, чтобы исключить аналогичные случаи в будущем. 

Как сообщалось ранее, в Украине от коронавируса умерло уже более 25 тысяч человек

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

США, Флорида, Коронавирус, Covid-19.
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