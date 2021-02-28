Названы 4 группы людей, тяжело переносящих коронавирус

Американские ученые провели масштабный анализ с целью выявления категорий населения, которых чаще всего госпитализируют с коронавирусом. Значительная часть тяжелых больных имеет одно из четырех кардиометаболических нарушений.

Исследование проводили ученые из Университета Тафтса (штат Массачусетс, США). Они рассмотрели 906 849 случаев госпитализаций пациентов с COVID-19 до 18 ноября 2020 года, сообщает JAHA.

Какие же существуют болезни, с которыми чаще госпитализируют больных COVID-19?

Больные с ожирением - 30% (274 322 больных из проанализированных 906 849 случаев);

Пациенты с диабетом - 26% (237 738);

Люди с гипертонией, 21% (185 678);

Пациенты, имеющие сердечную недостаточность, 12% (106 139);

По мнению ученых, в случае отсутствия кардиометаболических нарушений 64% случаев госпитализаций можно было бы избежать.

Также исследование показало, что представители негроидной расы имеют большую уязвимость для коронавируса. За ними следовали выходцы из Латинской Америки.

Напомним, COVID-19 никуда не исчезнет после массовой вакцинации, считают эксперты. Он станет эндемическим заболеванием.