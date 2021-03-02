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Вторник, 02.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Реальная угроза прогрессу: в США заговорили уже о четвертой волне COVID-19

Реальная угроза прогрессу: в США заговорили уже о четвертой волне COVID-19
07:33 Сегодня Телеграф

Распространение заразных штаммов коронавируса в США рискует стать причиной четвертой волны эпидемии COVID-19.

Об этом сообщила глава центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски.

По ее словам, на прошлой неделе было зарегистрировано около 70 000 новых случаев в день, "очень большое число". При этом, в этот период за сутки умирали около 2000 человек.

Существует много разных версий или вариантов циркулирующего Covid-19, но экспертов в области здравоохранения особенно беспокоят некоторые из них. 

К ним относятся варианты, впервые обнаруженные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, которые кажутся более заразными.

CDC предсказал, что очень заразный вариант B.1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании, станет доминирующим штаммом в США в марте.

В то же время в США только начинается третья волна эпидемии коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в общей сложности в США зарегистрировано более 28 миллионов случаев инфицирования и 500 000 смертей, связанных с Covid-19.

Стоит напомнить, что ранее, 1 марта в Британии зафиксировали 6 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 из Бразилии. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Коронавирус, Covid-19.
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