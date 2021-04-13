Johnson & Johnson приостановит вакцинацию от коронавируса своим средством: что произошло

Американская компания Johnson & Johnson решила приостановить вакцинацию от коронавируса средством своего производства на фоне появившихся сведений о возникновении тромбоза.

Об этом идет речь в заявлении, размещенном на сайте компании.

Сообщается, что компания получила информацию о возникновении тромбоза у людей с низким уровнем тромбоцитов в крови. Всего было зафиксировано шесть случаев возникновения этой "побочки" из 6,8 миллионов сделанных прививок.

"Из осторожности CDC (центры по контролю за заболеваниями, - ред.) и FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, - ред.) рекомендовали приостановить использование нашей вакцины", - сказано в сообщении.

Помимо того, было решено повременить с началом поставок вакцины в Европу.

В компании призвали людей, получивших прививку их вакциной, при возникновении в течение трех недель после вакцинации сильных головных болей, боли в животе, боли в ногах или одышки немедленно обращаться к врачу.

Как сообщалось ранее, ученые нашли связь между вакциной от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca и тяжелыми тромботическими осложнениями.