Страшнее штамма "Дельта": в США нашли мутацию COVID-19, разрушающую антитела к вирусу

Штамм коронавируса "Эпсилон", который доминирует в США снижает эффективность вакцин от COVID-19.

Как сообщает Nypost.com, этот вариант коронавируса имеет три мутации белка с шипами, которые нейтрализуют вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna до 70%.

Ученым из Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology из Сан-Франциска удалось установить, что мутации штамма разрушают нейтрализованные антитела, которые вырабатываются такими вакцинами.

Кроме того, спайковые мутации также могут отодвинуть на второй план естественные антитела, которые образуются у человека после заражения коронавирусом.

Согласно исследованию, эффективность нынешних уколов вакцины может быть снижена на 50-70% против штамма коронавируса "Эпсилон".

Отметим, что этот новый штамм коронавируса впервые был обнаружен в мае 2020 года. Более всего он распространён в США, но уже был найден в 34 странах мира.

Напомним, в связи с быстрым распространением штамма коронавируса "Дельта" в США число случаев заражения в некоторых частях страны резко возросло, особенно в районах с низким уровнем вакцинации от COVID-19.