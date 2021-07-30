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В США хотят доплачивать гражданам за вакцинацию от COVID-19

В США хотят доплачивать гражданам за вакцинацию от COVID-19
Обновлено 07:19 Сегодня Телеграф depositphotos

Власти Соединенных Штатов Америки придумывают новые уловки для привлечения населения к вакцинации от COVID-19. На этот раз Джо Байден предложил доплачивать каждому жителю США по 100 долларов, если они недавно вакцинировались, сообщает пресс-служба Белого дома.

При этом агентство Associated Press уточняет, что недавний опрос показал возможность изменения позиции американцев к вакцинации, если они получат за укол деньги. Удивительно, но более 30% отметили, что им было бы легче решиться на прививку, если им заплатят.

В Белом доме также подчеркнули, что вакцинация станет обязательной для служащих федерального правительства, а в Пентагоне планируют в скором времени добавить прививку от коронавируса в число обязательных для военных.

Прививка не дает броню от коронавируса: журналист написал письмо о проблемах вакцинации в США

Впрочем, пока эти меры не позволяют США говорить о серьезном снятии карантинных ограничений. Согласно последним данным, в Штатах вакцинировано почти 190 миллионов людей, что составляет почти половину населения страны. Для вакцинации в этой стране используют Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech.

Для сравнения в Украине вакцинировано менее 3,5 миллиона людей. Список мест, где можно получить прививку, смотрите здесь.

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Ярослав Жаренов
Автор: Ярослав Жаренов Главный редактор сайта
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Вакцинация, Джо Байден, Covid-19.
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