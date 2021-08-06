В США заговорили о новой пандемии, которая придет на смену коронавирусу

В США заговорили о новой пандемии, которая может прийти на смену коронавирусу в будущем.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам науки Эрик Лендер в своей авторской колонке в The Washington Post пишет о том, что вакцинация может остановить ковид сейчас, но в течение последующих лет нам нужно будет преодолеть ее побочный эффект - амнезию. Мол, преодолев кризисную ситуацию, люди не готовятся к вызовам будущего - новым пандемиям.

Так, по словам Лендера, коронавирус имеет гораздо более низкий уровень смертности, чем испанский грипп. Тогда, в 1918 году, вирус унес миллионы жизней, однако люди якобы не сделали выводы.

Ученый говорит, что был известен генетический код коронавируса, и вакцину от него можно было разработать за считанные дни. Теперь же, продолжает Лендер, ученым следует подготовиться к возможным эпидемиям в будущем, создав условия для утверждения вакцин за 100 дней и в течение 200 последующих обеспечить ими весь мир.

В США говорят, что вакцинацию может ускорить замена традиционных прививочных уколов на пластыри. А новой пандемии может помешать разработка новой системы раннего выявления и оповещения о новых биологических угрозах в любой точке мира.

Напомним, британские ученые из Имперского колледжа Лондона обнародовали результаты нового исследования насчет того, каковы шансы вакцинированных людей заразиться коронавирусом.