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Утечка "ковида" из лаборатории в Ухане: могут ли новые данные стать поводом для удара по Китаю

Утечка "ковида" из лаборатории в Ухане: могут ли новые данные стать поводом для удара по Китаю
Обновлено 21:08 Сегодня Телеграф

Спецслужбы Соединенных Штатов Америки (США) получили доступ к данным о вирусах, которыми занималась лаборатория китайского института вирусологии в Ухане, где произошла первая вспышка COVID-19. Об этом сообщили источники CNN.

Эксперты рассказали "Телеграфу", может ли на основании этих данных начаться мощная кампания США по ослаблению влияния Китая, и войдут ли в таком случае в антикитайскую коалицию ЕС, Россия, Украина.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса отмечает: "Очевидно, что для США тема возникновения коронавируса станет главным информационным флагманом в борьбе с Китаем. Они будут раскручивать историю об утечке вируса из Уханьской лаборатории, чтобы ослабить имидж Китая, накладывать на него санкции, мобилизовать союзников вокруг себя и наложить компенсации, которые Пекин не потянет экономически. Не важно, будут ли за этим стоять реальные доказательства или нет. Это мы вряд ли узнаем. Ведь всегда можно ссылаться на свои источники в разведке, что Штаты, судя по всему, будут пытаться делать в ближайшее время, формируя общественное мнение против Китая".

По мнению эксперта, Россия вряд ли будет поддерживать этот дискурс. Да и в Евросоюзе нет единства по этому вопросу.

"В ЕС – разные мнения о происхождении коронавируса, но мейнстримной остаётся природная, а не лабораторная. В Европе не готовы обвинять Китай без доказательств, – считает Илия Куса. – Украина тоже не сможет ничего предложить, потому что мы не участвуем в расследованиях, у нас нет никаких данных, и нам невыгодно вступать в конфронтацию с Китаем, поддерживая дискурс, который пока ещё не доказан, и является политическим по своей сути".

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик призывает дождаться результатов, которые будут у спецслужб.

"Пока это лишь публикация со ссылкой на некие источники. Должна появиться официальная документация, чтобы можно было понять – насколько это достоверная информация, насколько она полная, системная. А потом уже делать выводы", – считает эксперт.

При этом он отмечает, что США не скрывают: противодействие Китаю сегодня для них – приоритет номер один. С большим отрывом от всего остального, что делает Америка сегодня в мире.

"Такой подход появился даже не сейчас, его формировали две предыдущие администрации, – акцентирует Владимир Дубовик. – Посмотрим, что Америка может предпринять, чтобы сдерживать КНР. И какую роль здесь сыграет вопрос вируса. Точно можно сказать, что многие государства, включая Украину, будут немного зажаты между Пекином и Вашингтоном. И нам нужно тут поаккуратнее действовать. А не так, как было с "Мотор Сичью". Хоть американцы всегда подчеркивают – они не против нашего сотрудничества с Китаем, торговли и так далее. Вопросы возникают лишь на этапе, когда это сотрудничество касается таких деликатных сфер как те же военные технологии".

Напомним, что решение вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность, принятое 11 марта 2021 года в ходе очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны, привело к неприятным для Украины моментам с Китаем, ранее инвестировавшим в данное предприятие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в британскую разведку попало достаточно данных, которые доказывают начало пандемии с утечки коронавируса с исследовательской лаборатории в Китае.

Также "Телеграф" приводил перевод cтатьи с сайта CNN, раскрывающей, почему нынешние отношения США и Китая сравнивают с холодной войной.

Отметим, что в июле 2021 года Китай ввел санкции против США в ответ на санкции американской стороны против чиновников в Гонконге.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Китай, США, Ухань, Коронавирус.
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