В сети появились первые геймплейные видео Half Life 2: Episode 3

В августе 2017-го сценарист серии Half-Life Марк Лэйдлоу (Marc Laidlaw) сделал "бум": он опубликовал сценарий третьего эпизода Half-Life 2, который Valve обещала, но так и не выпустила. Такая пища для творчества сплотила фанатов, и они запустили производство Project Borealis — своей собственной версии Half-Life 2: Episode 3.

Разработчики опубликовали новое сообщение в своём блоге. Кое-какой прогресс имеется: Гордон в новой игре уже умеет перемещаться практически так же, как в Half-Life 2. Кроме того, команда Project Borealis почти закончила модели и анимации нескольких видов оружия, которые, опять же, подгоняют под стиль оригиналов на движке Source. Впрочем, некоторое самоволие допускается.

Текущие наработки внедрили в Unreal Engine 4 и записали на видео. Можете считать это первым геймплейным роликом Project Borealis, пусть и в виде очень раннего прототипа.

Другой внутренний коллектив занимается дизайном уровней. Действие официальной Half-Life 2: Episode 3 должно было происходить в заснеженной Арктике — отсюда и внешний вид ещё одного ролика на игровом движке.

Авторы подчёркивают, что комната ниже была собрана специально для того, чтобы протестировать систему освещения и текстур в уникальных ситуациях.

Из других достижений — законченный первый черновик полного сценария Project Borealis. Фанаты взяли за основу откровения Лэйдлоу и наполнили их необходимыми деталями, которые требуются для производства игры. Впрочем, черновик ещё обсуждается. Команда хочет держать амбиции в узде, чтобы в сценарии не было моментов, которые не получится реализовать должным образом.

Художники Project Borealis вовсю рисуют рабочие иллюстрации. Разработчики присматриваются ко многим диковинным созданиям из игровой вселенной, но всё же постараются придерживаться внутренней логики мира и не совать в Project Borealis то, чего там быть не должно.

Кроме того, художники переделывают внешний вид Аликс — всё-таки в Арктике куда холоднее, чем в местах, которые девушка посещала во время событий Half-Life 2 и первых двух эпизодов. Вероятно, дизайн приспешников Альянса тоже претерпит некоторые изменения.

Композиторы Project Borealis тоже трудятся вовсю. На SoundCloud можно послушать альбом с нехитрым названием Compilation IV, где музыканты пытаются уловить дух оригинальных саундтреков Half-Life и наполнить его свежими мотивами.

Даты выхода у Project Borealis по очевидным причинам нет. В конце концов, это любительская затея, которая куётся на чистом энтузиазме — велик шанс, что игра вообще никогда не выйдет.