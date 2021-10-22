Ученые выяснили, что спровоцировало пандемию коронавируса

Коронавирус по итогам нового исследования оказался сезонной болезнью

Коронавирус, который продолжает бить рекорды в Украине, может быть сезонной инфекцией и зависеть как от температуры, так и от влажности.

К такому выводу пришли ученые Барселонского института глобального здравоохранения, говорится на их странице в "Твиттере".

Изначально эксперты не считали ковид сезонным, но позже оказалось, что этот фактор сыграл отнюдь не последнюю роль в начале пандемии. Дескать тогда, в конце 2019 года, коронавирус начал распространяться по Китаю при низком уровне влажности и при температуре в 5-10 градусов.

В результате, испанские эксперты проанализировали связь температуры и влажности на начальной стадии распространения вируса в 162 странах на 5 континентах. Оказалось, что во время первых двух волн пандемии вспышки происходили именно в холодное время и при недостаточной влажности. А вот третья волна стала исключением, хотя, продолжают ученые, она скорее всего была связана с началом активного туризма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько медиков во всем мире погибло с начала коронавирусной пандемии.