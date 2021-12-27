Переселяется в мозг и сердце: ученые шокировали долгой жизнью коронавируса после выздоровления
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Ученые считают, что вирус может жить в человеке до 230 дней, переселяясь в другие органы
Даже после выздоровления от коронавируса, который 27 декабря удивил украинцев статистикой, он может оставаться в организме еще несколько месяцев. Причем, "жить" он может в мозге и сердце.
К такому выводу пришли ученые Национального института здоровья США, которых цитирует Bloomberg.
Исследователи работали с телами умерших пациентов и провели вскрытие 44 человек, которые скончались от ковида. Среди них были как тяжело болевшие люди, так и те, кто переносил болезнь без симптомов.
В итоге оказалось, что репликация вируса имела место быть во многих внелегочных тканях, в частности — в мозге и сердце. Однако, продолжают ученые, дегенеративные клеточные изменения вне легких были несущественными.
Исследователи также доказали, что вирус может жить в человеке еще около 230 дней после выздоровления, из-за чего, собственно, и может проявляться постковидный синдром в виде осложнений на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.
Напомним, что среди последствий ковида нередко отмечают и сильное выпадение волос.
Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине первый больной штаммом "Омикрон" успешно преодолел болезнь.
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