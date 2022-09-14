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Ученые выяснили, как на организм влияет время потребления пищи и при чем здесь депрессия

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Время приема пищи оказывает влияние на психику Новость обновлена 14 сентября 2022, 17:49
Время приема пищи оказывает влияние на психику

Время для употребления еды следует выбирать правильно, чтобы избежать негативных для организма последствий

Американские ученые выяснили, что время еды напрямую влияет на психическое здоровье человека. Особенно, если речь идет о ночном подъедании на фоне работы в эту пору или бессонницы.

Как сообщает ScienceAlert, это удалось выяснить в результате исследования. Ученые установили, что употребление пищи ночью может являться причиной не только ожирения, но и депрессии и состояния тревоги. Все дело в балансе гормонов, который в человеческом организме колеблется в течение дня в зависимости от биологических часов.

"Наше исследование предполагает, что отказ от ночных приемов пищи может стабилизировать и улучшить эмоциональное состояние человека", — сообщила Сара Челлаппа из Brigham and Women’s Hospital, Бостон, США.

Ученые провели эксперимент с участием 19 респондентов — часть из них принимала пищу днем и ночью, а другие только днем. Результаты были следующими — у той части, которая питалась ночью, процент депрессивного настроения вырос на 26%, а уровень беспокойства — на 16%, если сравнивать с нормальным эмоциональным состоянием человека. А у части участников, которые ели только в течение дня, никаких изменений настроения не было обнаружено.

"Это доказательство того, что время приема пищи оказывает умеренное или сильное влияние на уровень настроения, подобного депрессии и тревоге, и такие эффекты были связаны со смещением биологических часов", — говорит Челаппа.

Ученые не могут пока сказать, почему именно время еды влияет на настроение, но предполагают, что может играть роль непереносимость глюкозы в ночное время.

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#Депрессия #Наука #Переедание