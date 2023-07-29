На страже психического здоровья: ученые выяснили, как грибы могут защитить от депрессии

Добавление грибов в рацион может положительно сказаться на психическом состоянии

Грибы являются незаменимым источником полезных веществ, однако мало кто знает, что они также улучшают психическое состояние людей.

Об этом говорится в исследовании Медицинского колледжа Пенсильвании (США), которое было обнародовано в Journal of Affective Disorders.

Ученые сопоставили данные о режиме питания и состоянии психического здоровья у более чем 24 тысяч американцев в период с 2005 по 2016 год и обнаружили, что те из них, которые потребляли грибы в целом реже страдали от депрессии.

Исследователи отмечают, что скорее всего дело в аминокислоте под названием эрготионеин, которая является сильным антиоксидантом, способным защищать клетки и ткани организма от повреждений.

"Наличие высоких уровней этого вещества может снизить риск окислительного стресса, что также может уменьшить симптомы депрессии", — отметил один из авторов исследования Джибрил Ба.

При этом излишнее потребление грибов эффект не усилило.

Ученые не стали уточнять в своей работе то, какие именно грибы потребляли опрошенные люди.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили, что популярный флуоресцентный краситель индоцианин зеленый оказался весьма эффективным антидотом к токсину бледной поганки.