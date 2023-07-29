На страже психического здоровья: ученые выяснили, как грибы могут защитить от депрессии
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Добавление грибов в рацион может положительно сказаться на психическом состоянии
Грибы являются незаменимым источником полезных веществ, однако мало кто знает, что они также улучшают психическое состояние людей.
Об этом говорится в исследовании Медицинского колледжа Пенсильвании (США), которое было обнародовано в Journal of Affective Disorders.
Ученые сопоставили данные о режиме питания и состоянии психического здоровья у более чем 24 тысяч американцев в период с 2005 по 2016 год и обнаружили, что те из них, которые потребляли грибы в целом реже страдали от депрессии.
Исследователи отмечают, что скорее всего дело в аминокислоте под названием эрготионеин, которая является сильным антиоксидантом, способным защищать клетки и ткани организма от повреждений.
"Наличие высоких уровней этого вещества может снизить риск окислительного стресса, что также может уменьшить симптомы депрессии", — отметил один из авторов исследования Джибрил Ба.
При этом излишнее потребление грибов эффект не усилило.
Ученые не стали уточнять в своей работе то, какие именно грибы потребляли опрошенные люди.
Как сообщалось ранее, ученые обнаружили, что популярный флуоресцентный краситель индоцианин зеленый оказался весьма эффективным антидотом к токсину бледной поганки.