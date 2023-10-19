Редкое оружие было найдено случайно во время археологической разведки памятника роменской археологической культуры IX-X веков

В Тульской области россии археологи нашли уникальный артефакт — клевец. Он представляет собой оружие XVI-XVII веков, которое применялось для ближнего боя и способно пробивать самые мощные доспехи.

Об этом сообщили на сайте музея-заповедника "Куликово поле". Отмечается, что богато украшенный серебром клевец мог принадлежать человеку высшего сословия, например, князю или воеводе.

"Редчайшая находка специалистов тульской археологической экспедиции пополнила фонд Государственного музея-заповедника "Куликово поле". В Щекинском районе, на территории Тульских засек, ученые обнаружили военный артефакт XVI-XVII веков — клевец. Находка уникальна не только для региона, но и для всей Центральной россии", — говорится в сообщении.

В музее также добавили, что редкое оружие было найдено случайно во время археологической разведки памятника роменской археологической культуры IX-X веков.

"Возможно, это эхо Смутного времени: такие орудия были популярны в Польше и Венгрии, так что в Россию сей клевец мог попасть в руках оккупанта", — пишут росСМИ

Отметим, предназначенный для пробивания брони клевец (который условно можно сравнить с таким современным оружием, как "убийца бронетехники", противотанковый комплекс "Джавелин") вполне мог использовать воин из Украины. Одним из главных эпизодов Смутного времени в Московии была русско-польская война, в ходе которой войсками Речи Посполитой на два года (с 1610 по 1612) была захвачена москва. В российской историографии предпочитают не упоминать о том, что значительную роль в этом играла шляхта украинских земель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Хмельницкой области археологи нашли необычный каменный крест. На нем указана дата — 1770 год.