Украина могла получить мощный "прорыватель" для минных заграждений: что известно

Количество предоставленных машин неизвестно

США продолжают помогать Украине военной техникой и боеприпасами. Однако некоторые передачи могут не афишироваться. Так, на фото Офиса президента по вручению государственных наград заметили Assault Breacher – специальную машину для прорыва российской минной обороны. О ее передаче не сообщалось.

Об этом сообщает Forbes. Это штурмовой бронетранспортер весом более 55 тонн (на десятки больше в зависимости от оборудования). Он имеет бронированный корпус от танка М-1 Abrams, минный плуг или бульдозерный вал и оснащен специальной системой линейных взрывных зарядов. Они выбрасывают взрывчатку С-4 на расстояние около ста метров, чтобы взорвать скрытые мины.

Основная задача — выкапывать и обезвреживать мины, засыпать окопы, копать валы против танков, делать и маркировать безопасный проезд в минных заграждениях для другой бронетехники. Описывая штурмовой бронетранспортер Assault Breacher, используют слова защищенный и универсальный. Утверждается, что машина расчищает поле в 10 раз быстрее, чем саперы вручную.

Также Assault Breacher имеет свое вооружение – пулеметную установку Browning M2 на верхней части машины. В материале Forbes отмечается, что одна такая машина стоит 4 млн долларов. Оценка количества таких машин в Украине колеблется от одной до шести. Передать такие машины могли под категорией "оборудование разминирования", которая не конкретизировалась в списках.

Ранее "Телеграф" рассказывал об аналогичных технологиях из других стран, которые помогают при разминировании. Не отстают и украинские инженеры — в Харькове разработали противоминную машину на базе трактора, она менее вынослива чем Assault Breacher и предназначена для гражданского разминирования.