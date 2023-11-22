"Фабрика снарядов" древности. В Израиле обнаружена уникальная находка, ей 7 тысяч лет

В таком количестве их нашли впервые

В Израиле нашли свыше 400 камней, которые были заточены специальным образом. Эта находка — древнейшее свидетельство организованного ведения войны, которым занимались предки евреев еще 7 тысяч лет назад.

Видео находки опубликовал Официальный канал Управления древностей Израиля. Камни были найдены на севере страны на территории Хайфского округа в Эйн-Эсуре — ханаанском поселении раннего бронзового века, и на месте еще одного энеолитического поселения — Эйн-Ципори — в Нижней Галилее.

Так 424 камня заточены специальным образом для пращи. Это специальное метательное военное или охотничье орудие, предназначенное для метания камней или специальных пуль. Праща могла быть жесткой, гибкой или комбинированной.

Камни для пращи сделаны из твердого известняка и подогнаны под один шаблон. В среднем их длина 52 мм, ширина — 31 мм, а вес около 60 граммов.

"Камни сглажены и имеют специальную аэродинамическую форму, похожую на двойной конус. В такой концентрации при раскопках их обнаружили впервые. Сходство между ними указывает на масштабное и даже промышленное производство", — говорят археологи.

Эта находка говорит о том, что массовое производство оружия на территории Израиля началось еще около 7,2 тысячи лет назад.

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