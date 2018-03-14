Hubble сделал редкий снимок двух галактик (Видео)

Ядра этих галактик на момент съемки все еще находились на большом расстоянии, однако они уже выбрасывали облака горячего газа. Эту пару галактик впервые заметили примерно 52 года назад. Эти галактики похожи на природный эксперимент, который проходит в космическом масштабе.