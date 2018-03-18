Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из РФ дипломатов Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из РФ дипломатов
Новости: Всемирный банк одобряет любой сценарий запуска рынка земли в Украине ВБ одобряет любой сценарий запуска рынка земли в Украине
Новости: Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
Новости: NASA опубликовало снимок бури на Юпитере NASA опубликовало снимок бури на Юпитере
X

NASA опубликовало снимок бури на Юпитере

Юпитер
22:18 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru

Новости науки: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA показало бурю на Юпитере.

Снимок сделала автоматическая межпланетная станция Juno (Юнона), работающей на орбите Юпитера. На снимке изображен шторм, бушующий в северном полушарии планеты.

 

Изображение было сделано в феврале во время одиннадцатого сближение Juno с планетой. Аппарат находился примерно в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Буря на Юпитер, Космос, НАСА, Станция Juno, Юпитер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Древние артефакты, происхождение которых ученые не могут объяснить Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника Что необходимо знать о радиоимпульсах, принятых за "сигналы внеземной цивилизации"

Последние новости

"Энергия" - обладатель Кубка Украины-2018 по футзалу Непогода в Европе: в Молдове объявили желтый уровень опасности "Посмотрим, как будет" Алиев - о начале тренерской работы
Сегодня читают
01 Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
02 Захватывающие фильмы Люка Бессона, которые должен посмотреть каждый (Видео)
03 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
04 "Динамо" отказалось от продления контрактов с лидерами клуба
05 Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хольменколлене
Новости сегодня
23:04 На Филиппинах полтора десятка элитных авто раздавили бульдозером (Видео)
22:58 В Берлине почтили память посла УНР
22:51 Акции Snapchat резко обвалились из-за скандальной рекламы с Рианной
22:38 Медики рассказали, что велоспорт улучшает сексуальную жизнь
22:35 Одноклубник Коноплянки установил уникальный рекорд Бундеслиги
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер
Новости: На Украину надвигается очередной морозный циклон На Украину надвигается очередной морозный циклон
Новости: Экзит-пол: Путин набрал 73,9% Экзит-пол: Путин набрал 73,9%
Новости: Веские причины начать кушать морские водоросли Веские причины начать кушать морские водоросли
Добавить комментарий
0