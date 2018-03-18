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NASA опубликовало снимок бури на Юпитере
22:18 Сегодня Телеграф
Фото: ukrinform.ru
Новости науки: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA показало бурю на Юпитере.
Снимок сделала автоматическая межпланетная станция Juno (Юнона), работающей на орбите Юпитера. На снимке изображен шторм, бушующий в северном полушарии планеты.
Everything's coming up roses. See a close-up view of a storm with bright cloud tops in this rose-colored view of #Jupiter. https://t.co/gRC8diDxTr pic.twitter.com/JjODp2o3ek
— NASA's Juno Mission (@NASAJuno) 15 марта 2018 г.
Изображение было сделано в феврале во время одиннадцатого сближение Juno с планетой. Аппарат находился примерно в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.
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