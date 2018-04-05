Археологические находки, которые ставят в тупик ученых.

Археологические находки помогают людям лучше узнать историю былых времен. Случается, что обнаруженные древние артефакты, которые от нас скрывают, ставят перед учеными неразрешимые вопросы. Неужели человечество намного старше, чем считает официальная наука? Посещали ли Землю инопланетяне? Насколько были развиты древние цивилизации? Однозначных ответов пока не существует. Что же это за артефакты, которые от нас скрывают, что ставят в тупик ученых?