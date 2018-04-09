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NASA опубликовало новый необычный снимок Юпитера

Юпитер
21:18 Сегодня Телеграф
Фото:NASA

Новости науки: На снимке видно запутанные облачные узоры над Юпитером.

NASA показало снимок северного полушария Юпитера, сделанный космическим аппаратом Юнона.

На фотографии можно разглядеть запутанные облачные узоры над планетой.

Отмечается, что Юнона сделала фото 1 апреля во время 12 сближение с планетой. В момент съемки аппарат находился на высоте 12 326 километров от пика облаков Юпитера.

Юнона была запущена 5 августа 2011 с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers.

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Новости науки, НАСА, Облачные узоры, Снимок, Юнона, Юпитер.
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