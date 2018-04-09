NASA опубликовало новый необычный снимок Юпитера

NASA показало снимок северного полушария Юпитера, сделанный космическим аппаратом Юнона.

На фотографии можно разглядеть запутанные облачные узоры над планетой.

Отмечается, что Юнона сделала фото 1 апреля во время 12 сближение с планетой. В момент съемки аппарат находился на высоте 12 326 километров от пика облаков Юпитера.

Юнона была запущена 5 августа 2011 с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers.