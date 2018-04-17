Ученые объяснили, почему котята кажутся милыми

Так исследования показали, что приматы инстинктивно ищут возможность прикоснуться к мягкой, приятной шерсти родителей или родственников.

Также еще одним аргументом в пользу миловидности котят является непропорционально большая голова и большие глаза. Эти пропорции отдаленно напоминают людям черты младенца.