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Ученые объяснили, почему котята кажутся милыми

котята
15:45 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Повышенную любовь человечества к котятом можно объяснить на уровне инстинктов.

Так исследования показали, что приматы инстинктивно ищут возможность прикоснуться к мягкой, приятной шерсти родителей или родственников.

Также еще одним аргументом в пользу миловидности котят является непропорционально большая голова и большие глаза. Эти пропорции отдаленно напоминают людям черты младенца.

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Новости науки, Исследование, Котята, Милота, Ученые.
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