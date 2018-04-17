https://telegraf.com.ua/files/2018/04/s0574b5bb0d4b1a-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/4013858-uchenyie-obyasnili-pochemu-kotyata-kazhutsya-milyimi.html
Ученые объяснили, почему котята кажутся милыми
Новости науки: Повышенную любовь человечества к котятом можно объяснить на уровне инстинктов.
Так исследования показали, что приматы инстинктивно ищут возможность прикоснуться к мягкой, приятной шерсти родителей или родственников.
Также еще одним аргументом в пользу миловидности котят является непропорционально большая голова и большие глаза. Эти пропорции отдаленно напоминают людям черты младенца.
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