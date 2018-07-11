Ученые обнаружили уникальных морских существ

У берегов США на глубине двух километров ученые нашли необычных морских существ.

Завершившаяся недавно миссия по глубоководному исследованию юго-восточного побережья США открыла множество существ, которые не были известны науке ранее.

Среди них — ящероголовая рыба-гермафродит, новые виды актиний и гидроидных, а также "глубоководный пельмень", родственно близкий к каракатицам.