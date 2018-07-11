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Ученые обнаружили уникальных морских существ
20:29 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости науки: Ученые выяснили, что эти существа родственники каракатицам.
У берегов США на глубине двух километров ученые нашли необычных морских существ.
Завершившаяся недавно миссия по глубоководному исследованию юго-восточного побережья США открыла множество существ, которые не были известны науке ранее.
Среди них — ящероголовая рыба-гермафродит, новые виды актиний и гидроидных, а также "глубоководный пельмень", родственно близкий к каракатицам.
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