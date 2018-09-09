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Ученые нашли в Антарктиде мумии древних пингвинов Адели

Пингвины
15:20 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: pixabay.com

Новости науки: Массовое вымирание пингвинов Адели произошло 750 и 200 лет назад.

Группа зоологов из Университета науки и технологий в Китае обнаружила на побережье Восточной Антарктиды около ста мумий пингвинов Адели, которые были спрятаны под снегом. По мнению исследователей, мумии являются свидетельством двух масштабных вымираний пингвинов, которые произошли 200 и 750 лет назад.

В ходе исследования ученые изучили останки пингвинов на острове Лонг в районе Берега Ингрид Кристенсен. Исследователи обнаружили многочисленные покинутые колонии, а также останки птиц и их фрагменты – в основном маленьких птенцов. В некоторых местах количество тел достигало 10-15 на квадратный метр.

Чтобы выяснить, что стало причиной вымирания животных, исследователи провели радиоуглеродное датирование обнаруженных останков. В сочетании с химическим анализом отложений, в которых были найдены мумии, исследователи пришли к выводу, что массовая гибель птиц происходила в два этапа: около 750 и около 200 лет назад. Некоторые останки также относились к современной эпохе.

Редкость подобных событий, по мнению ученых, говорит о том, что они были вызваны экстремальными погодными аномалиями. Увеличение летних осадков или таяния снега может приводить к гипотермии и, как следствие, низкой выживаемости цыплят: наблюдения показывают, что из-за этого в последние несколько десятилетий исчезли несколько колоний. Исследование окружающей местности, в частности пород и льда, говорит в пользу гипотезы ученых, однако об этом нельзя утверждать с уверенностью. Зоологи отмечают, что наблюдаемые климатические тенденции последних десятилетий в Арктике, в частности увеличение осадков, могут также стать причиной новой массовой гибели пингвинов Адели.

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Новости науки, Антарктида, Исследования, Мумии пингвинов, Наука, Находка, Пингвины.
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