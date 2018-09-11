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Новости: Ученые обнаружили в Атакамском желобе три новых вида глубоководных рыб
Ученые обнаружили в Атакамском желобе три новых вида глубоководных рыб
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Ученые обнаружили в Атакамском желобе три новых вида глубоководных рыб

Глубоководные рыбы
04:53 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: В Атакамском желобе исследователям удалось сделать снимки ранее неизвестных рыб, принадлежащих семейству липаровые, или морские слизни.

Международная команда, отправившаяся в экспедицию в одно из глубочайших мест на планете — Атакамский желоб в Тихом океане, — состояла из 40 ученых. Исследователи добыли большой объем информации о глубоководных видах и, среди прочего, смогли сделать снимки рыб трех предполагаемых новых видов.

Временное название видов — розовый, голубой и пурпурный атакамский липарис, или морской слизень. На видео, которое получили исследователи, рыбы кормятся и взаимодействуют друг с другом. Все это происходит на глубине около 7,5 километра под водой.

Липарисы относятся к семейству липаровых, морских лучеперых рыб. Их внешний вид имеет мало общего со стереотипными представлениями о глубоководных рыбах: у них нет больших зубов и выглядят они в целом негрозно. Липарисы имеют маленькие размеры, их студенистое тело полупрозрачно, без чешуи. Кости и зубы рыб чрезвычайно прочны, что позволяет им жить в условиях высокого давления и сохранять равновесие. Рыбы идеально приспособлены к жизни в наиболее глубоких частях океана — там, где другие организмы не смогли бы пробыть и минуты. Если же липариса вынести на поверхность, его тело станет слишком хрупким и буквально растает из-за высоких температур.

«Благодаря приспособленности к жизни глубоко под водой, у морских слизней нет конкурентов и хищников, которые могли бы их поймать, — рассказал доктор Томас Линли (Dr. Thomas Linley) из Ньюкаслского университета. — Как можно увидеть на видеозаписи, в глубинах обитает множество беспозвоночных, которыми липарисы питаются. Тут они хищники номер один. Рыбы достаточно активны и выглядят сытыми».

Ученым также удалось поймать особь одного из обнаруженных видов при помощи ловушки. Рыбу смогли сохранить в очень хорошем состоянии. Сейчас ее описанием занимается команда ученых из Ньюкаслского университета совместно с коллегами из США и Музея естествознания в Лондоне.

Сделать снимки животных исследователи смогли при помощи двух глубоководных устройств, оснащенных HD-камерами и ловушками. Эти устройства свободно опускаются на глубину до 11 тысяч метров. Аппараты разработали в Ньюкаслском университете. Принцип его использования прост: устройство опускают в океан, где оно свободно погружается на дно, выполняя при этом наблюдения. Аппарату потребуется около четырех часов, чтобы полностью достичь дна, после этого исследователи выжидают сутки, а затем акустическая сигнальная система сбрасывает вес — и устройство понимается наверх. В Атакамском желобе ученые получили более 100 часов видеозаписей и 11 468 фотографий.

В феврале научная экспедиция, организованная Гринписом, смогла получить первые изображения и видеозаписи существ, обитающих в ранее неисследованном районе морского дна Антарктиды.

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Новости науки, Атакамский желоб, Глубоководные рыбы, Наука, Новости науки, Новые виды рыб, Рыба, Тихий океан.
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