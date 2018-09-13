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В Африке нашли самый древний рисунок сделанный человеком

Самый древний рисунок сделанный человеком
12:07 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото:zn.ua

Новости науки: Возраст рисунка оценивается в 73 тысячи лет.

Ученые из ЮАР и Европы во время раскопок в пещере Бломбос обнаружили древнейший известный на данный момент рисунок, сделанный человеком.

Найденный учеными образец представляет собой фрагмент большой плиты силькрета с отшлифованной поверхностью, на которую был нанесен рисунок.

Сам рисунок является частью более крупного рисунка. По словам исследователей, изображение было нанесено с помощью заостренного кусочка охры намеренным движением туда и обратно.

Разобрать, что именно изобразил древний художник, не удается, хотя отсутствие частей тела животных или людей может указывать на простой абстрактный узор из серии наклонных линий. Его символическое или культовое значение (если оно и существовало) неизвестно. Тем не менее, сам образец, датированный возрастом 73 тысячи лет, оказался самым ранним обнаруженным на сегодня рисунком, сделанным представителями нашего вида.

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Новости науки, Африка, Первый рисунок человека, Рисунок человека, Самый древний рисунок, Ученые.
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