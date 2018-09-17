14 марта 1879 года родился Альберт Эйнштейн, наверное самый известный человек в мире науки
14 марта 1879 года родился Альберт Эйнштейн, наверное самый известный человек в мире науки. Сегодня мы расскажем вам интересные факты из жизни гения.
14 марта 1879 года родился Альберт Эйнштейн, наверное самый известный человек в мире науки. Сегодня мы расскажем вам интересные факты из жизни гения.
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