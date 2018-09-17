14 марта 1879 года родился Альберт Эйнштейн, наверное самый известный человек в мире науки

14 марта 1879 года родился Альберт Эйнштейн, наверное самый известный человек в мире науки. Сегодня мы расскажем вам интересные факты из жизни гения.