Скачать
Четверг, 13.12.2018
СБУ рассказала о провокациях накануне Объединительного собора
СБУ рассказала о провокациях накануне Объединительного собора
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Лига Европы: расписание матчей 13 декабря
Лига Европы: расписание матчей 13 декабря
Instagram тестирует аккаунты для избранных
Instagram тестирует аккаунты для избранных

Археологи показали полный скелет вымершего сумчатого льва

Смотрите фото (3)
Археологи показали полный скелет вымершего сумчатого льва
13:09 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Стало известно, что сумчатый лев обитал в Австралии в плейстоценовую эпоху и весило около 100 килограммов.

Археологи из Университета Флиндерса и Южно-Австралийского музея нашли ранее неизведанные части скелета сумчатого льва (Thyalacoleo carnifex). Находки рассказали о повадках и способе охоты вымершего животного. Работа опубликована в журнале PLOS One. 

Сумчатые львы жили в эпоху плейстоцена, начавшуюся 2,6 миллиона лет назад и завершившуюся 11,7 тысячи лет назад. Их первые останки (части черепа и челюсти) нашли в 1859 году. Позднее появились фрагменты скелета, но сейчас ученые получили все недостающие части, включая ранее неизвестные ключицу и хвост. Благодаря им удалось многое прояснить в поведении сумчатых львов. 

Эти существа имели жесткий и мускулистый хвост, который, судя по всему, они использовали для опоры, чтобы устоять на задних конечностях. Вместе с тем они имели твердую и мощную спину, что в совокупности с сильными передними лапами и плотно закрепленной ключицей говорит о том, что они не могли гнаться за добычей. Однако такое строение тела отлично подходит для того, чтобы карабкаться по деревьям или крутым склонам. Поэтому ученые заключили, что сумчатые львы, скорее всего, охотились из засады.

Биолог Робин Бек (Robin Beck) из Университета Солфорда, не участвовавший в исследовании, поделился подробностями строения сумчатых львов:

"Описывать их образ жизни довольно сложно, потому что многие животные делают то, чего от них не ожидаешь, глядя на скелет. Козы, например, отлично взбираются на деревья. Сумчатые львы были необычными животными. Они обладали премолярами (вид коренных зубов. — Прим. ред.), похожими на болторезы, но в то же время, в отличие от современных хищников, не имели больших клыков".

Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты

Несмотря на название, эти существа не относятся к кошачьим и не имеют ничего общего со львами, кроме как поверхностных внешних сходств. Они принадлежат к отряду двурезцовых сумчатых. Более того, на сегодня они остаются самыми большими сумчатыми из тех, что известны человечеству. По словам авторов, больше всего они похожи на тасманских дьяволов (Sarcophilus harrisii). 

Ранее у тасманских дьяволов обнаружили участки генов, которые способствуют сокращению раковой опухоли (DFTD). Исследователи из Университета штата Вашингтон изучили ДНК тасманских дьяволов с лицевой опухолью и тех их сородичей, которые выработали резистентность к заболеванию. Они выделили несколько участков генов, которые могут отвечать за сокращение опухоли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Австралия, Сумчатый лев, Плейстоценовая эпоха, Скелет вымершего сумчатого льва.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
03 Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
04 Андреев день: история, обряды и традиции
05 День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие и много раненных
В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие
Военное положение: сколько единиц техники получат ВСУ
Военное положение: сколько единиц техники получат ВСУ
День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь