Археологи показали полный скелет вымершего сумчатого льва

Новости науки: Стало известно, что сумчатый лев обитал в Австралии в плейстоценовую эпоху и весило около 100 килограммов.

Археологи из Университета Флиндерса и Южно-Австралийского музея нашли ранее неизведанные части скелета сумчатого льва (Thyalacoleo carnifex). Находки рассказали о повадках и способе охоты вымершего животного. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Сумчатые львы жили в эпоху плейстоцена, начавшуюся 2,6 миллиона лет назад и завершившуюся 11,7 тысячи лет назад. Их первые останки (части черепа и челюсти) нашли в 1859 году. Позднее появились фрагменты скелета, но сейчас ученые получили все недостающие части, включая ранее неизвестные ключицу и хвост. Благодаря им удалось многое прояснить в поведении сумчатых львов.

Эти существа имели жесткий и мускулистый хвост, который, судя по всему, они использовали для опоры, чтобы устоять на задних конечностях. Вместе с тем они имели твердую и мощную спину, что в совокупности с сильными передними лапами и плотно закрепленной ключицей говорит о том, что они не могли гнаться за добычей. Однако такое строение тела отлично подходит для того, чтобы карабкаться по деревьям или крутым склонам. Поэтому ученые заключили, что сумчатые львы, скорее всего, охотились из засады.

Биолог Робин Бек (Robin Beck) из Университета Солфорда, не участвовавший в исследовании, поделился подробностями строения сумчатых львов:

"Описывать их образ жизни довольно сложно, потому что многие животные делают то, чего от них не ожидаешь, глядя на скелет. Козы, например, отлично взбираются на деревья. Сумчатые львы были необычными животными. Они обладали премолярами (вид коренных зубов. — Прим. ред.), похожими на болторезы, но в то же время, в отличие от современных хищников, не имели больших клыков".

Несмотря на название, эти существа не относятся к кошачьим и не имеют ничего общего со львами, кроме как поверхностных внешних сходств. Они принадлежат к отряду двурезцовых сумчатых. Более того, на сегодня они остаются самыми большими сумчатыми из тех, что известны человечеству. По словам авторов, больше всего они похожи на тасманских дьяволов (Sarcophilus harrisii).

Ранее у тасманских дьяволов обнаружили участки генов, которые способствуют сокращению раковой опухоли (DFTD). Исследователи из Университета штата Вашингтон изучили ДНК тасманских дьяволов с лицевой опухолью и тех их сородичей, которые выработали резистентность к заболеванию. Они выделили несколько участков генов, которые могут отвечать за сокращение опухоли.